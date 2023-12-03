حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي متابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج 2024 بيومها الثالث والأخير.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق العملية الانتخابية خلال الثلاثة أيام ومع بداية لجان اليوم الثاني حتى الآن.

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة مستمرة في عملها في متابعة تواصل سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج حتى إغلاق أخر لجنة بكافة دول العالم، مؤكداً أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.