النائب مجاهد نصار يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد الفرنواني بشبرا الخيمة

كرم النائب مجاهد نصار، الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بمسجد الفرنواني، وذلك بحضور الدكتور أحمد كارم الشربيني، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف وقارئ القرآن بالقراءات العشر، والشيخ محمد صلاح، محفظ القرآن الكريم، ومحمد إبراهيم البنا، محفظ القرآن الكريم، والإعلامي طه وهدان، مقدم الاحتفال، والإعلامي زين العابدين رشدي.



وعقب صلاة الجمعة أمس الأول، كرم النائب مجاهد نصار، الفائزين من حفظة القرآن الكريم ، وتم منح الفائزين شهادات تقدير ومبالغ مالية وهدايا، تقديراً وتشجيعا لحفظهم القرآن الكريم.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أنه حريص على التواجد بين أبنائه من حفظة القرآن الكريم بمسجد الفرنواني كل عام ، لأنهم نماذج طيبة تقدم للمجتمع سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف النائب أنه يوقر حفظة القرآن الكريم ويقدرهم، لأنهم نتاج أسر طيبة مستقرة، مطالباً بالاهتمام بهم ورعايتهم و تشجيعهم على الاستمرار في الحفظ و إتقان القرآن الكريم.

وقدم الشكر والتقدير لإدارة المسجد والقائمين على المسابقة وأولياء الأمور لما بذلوه من جهد في تشجيع وتحفيز الأطفال و الشباب على حفظ القرآن الكريم، كما قام بالتبرع بمبلغ مالي للمسجد للصرف في أوجه الخير.