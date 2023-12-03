معهد إعداد القادة يستضيف المديرة التنفيذية لمرصد الأزهر للحديث عن جهود تمكين المرأة

بمشاركة 200 طالبة

استضاف معهد إعداد القادة الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس السبت، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام "تكافؤ الفرص" والذي يعقد تحت شعار "رائدات المستقبل"، وبمشاركة ٢٠٠ طالبة من الجامعات التكنولوجية، جاء هذا تأكيدًا على دور المرأة في المجتمع وإبرازًا لجهود الدولة في تمكين المرأة بشكل عام والأزهر الشريف بوجه خاص.

وفي حديثها عن دور مرصد الأزهر فى تمكين المرأة ومكافحة التطرف، قالت د.رهام سلامة إن جهود تمكين المرأة في كافة قطاعات الدولة بصفة عامة ومؤسسة الأزهر الشريف بصفة خاصة أصبحت ملموسة، والشاهد على ذلك توليها إدارة أحد المراكز المؤثرة في الأزهر ألا وهو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأيضًا إلقائها كلمة المرصد في مجلس الأمن، فضلًا عن تمثيل الأزهر الشريف في العديد من المحافل الدولية.

وأكدت المدير التنفيذي لمدير مرصد الأزهر أن العالم العربي والإسلامي في أمس الحاجة الآن لإعلاء مكانة المرأة ودورها لدعم ‏مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مجتمعاتنا وهو ما يتطلب التأكيد على أهمية تعظيم دور المرأة وتكريمها وإنصافها واستغلال طاقاتها، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام.

تعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.