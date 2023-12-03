عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة 200 طالبة

معهد إعداد القادة يستضيف المديرة التنفيذية لمرصد الأزهر للحديث عن جهود تمكين المرأة

صدى البلد

استضاف معهد إعداد القادة الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس السبت، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام "تكافؤ الفرص" والذي يعقد تحت شعار "رائدات المستقبل"، وبمشاركة ٢٠٠ طالبة من الجامعات التكنولوجية، جاء هذا تأكيدًا على دور المرأة في المجتمع وإبرازًا لجهود الدولة في تمكين المرأة بشكل عام والأزهر الشريف بوجه خاص. 

وفي حديثها عن دور مرصد الأزهر فى تمكين المرأة ومكافحة التطرف، قالت د.رهام سلامة إن جهود تمكين المرأة في كافة قطاعات الدولة بصفة عامة ومؤسسة الأزهر الشريف بصفة خاصة أصبحت ملموسة، والشاهد على ذلك توليها إدارة أحد المراكز المؤثرة في الأزهر ألا وهو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأيضًا إلقائها كلمة المرصد في مجلس الأمن، فضلًا عن تمثيل الأزهر الشريف في العديد من المحافل الدولية.

وأكدت المدير التنفيذي لمدير مرصد الأزهر أن العالم العربي والإسلامي في أمس الحاجة الآن لإعلاء مكانة المرأة ودورها لدعم ‏مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مجتمعاتنا وهو ما يتطلب التأكيد على أهمية تعظيم دور المرأة وتكريمها وإنصافها واستغلال طاقاتها، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام.

تعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

صدارة بيضاء.. الزمالك يقسو على سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفيدرالية

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

استشهاد وإصابة فردين من عائلة أردنية تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة

اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة.. وأنباء عن اشتباكات قرب جنوب القطاع

5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه

بارد ليلا والصغرى تصل لـ5 درجات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوته رائع.. مقطع فيديو مؤثر لمسعف فلسطيني أثناء أداء عمله بغزة

طريقة عمل الدوناتس

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

فيديو

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ