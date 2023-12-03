الملك السابق فؤاد الثاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة السويسرية

افادت اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها ان الملك السابق فؤاد الثاني أدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية.

4 منافسين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

https://www.youtube.com/watch?v=fO6sIsUSs2k&ab_channel=AlQAheraNews