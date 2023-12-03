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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب يصطحب الوفد المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 للتصويت بالانتخابات الرئاسية بدبي

صدى البلد

اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي للمشاركة في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التي تتم للمصريين بالخارج خلال الفترة من (١-٣) ديسمبر الجاري، واستمر توافد الشباب المصري علي القنصلية المصرية لمدة ثلاثة أيام.

وتوجه أعضاء الوفد المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 برئاسة مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية إلى مقر القنصلية المصرية بدبي، لممارسة حقهم الانتخابي، وكان في استقبالهم أشرف الديب القنصل العام بقنصلية جمهورية مصر بدبي.

وقال وزير الشباب والرياضة: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على وعيهم واهتمامهم بالشأن العام، وحرصهم على المشاركة في صنع القرار، فالحكومة المصرية تدعم الشباب المصري، وتؤمن بدوره في بناء الوطن".

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات، مؤكداً على أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية، وممارسة حقهم الدستوري.

وأعرب الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عن سعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدين على أهمية المشاركة في العملية السياسية.

وقال أحد الشباب المصريين المشاركين في الانتخابات: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على حرصنا على بناء مستقبل أفضل لوطننا، ونحن نريد أن نرى مصر في مصاف الدول المتقدمة، ومشاركة الشباب في العملية السياسية هي جزء من هذا الهدف".

ووجه الشباب المصري المشاركون في الانتخابات دعوة إلى جميع الشباب المصري للمشاركة في الانتخابات، مؤكدين على أهمية ممارسة حقهم الدستوري.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضون شباب بوفد مصري تفاوضي علي الإطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب عضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، آلاء أحمد، لوجين أحمد، سلمي شريف.

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