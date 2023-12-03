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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يهنئ منتخب السلة 3x3 بلقب كأس إفريقيا رجال وفضية السيدات

صدى البلد

 


أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حرصه الدائم علي تهنئة الأبطال الرياضيين والمنتخبات الوطنية، منتخب مصر لكرة السلة 3x3 بلقب كأس افريقيا لكرة السلة رجال وفضية السيدات، والتي أُقيمت علي مضمار استاد القاهرة الدولي.


حيث فاز المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز في النهائي على نيجيريا 18-13، فيما حققت سيدات السلة فضية البطولة بعد خسارتها في النهائي من كينيا 21-20، ويتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.

وكشف صبحي أن، الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد و وندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.

وكان منتخبي الناشئين والناشئات نجحوا في التتويج بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة حيث تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبنا المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

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