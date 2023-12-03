تفاصيل اليوم الثالث من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالأردن

رصدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن آية السيد، توافد أبناء الجالية المصرية في العاصمة عمان على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

أكدت أن الناخبين المصريين حرصوا على المشاركة في الانتخابات حتى موعد أغلاق صناديق الاقتراع، إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، والناخبون حرصوا شبابا وشيوخا ونساء على المشاركة في الانتخابات، سواء في العاصمة عمان التي تشهد طقسا سيئا أو في القنصلية المصرية في العقبة.

4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».