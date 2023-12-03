استمرار توافد المصريين في الجزائر للتصويت بالانتخابات الرئاسية

رصدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الجزائر ابتسام شواش، توافد أبناء الجالية المصرية في العاصمة الجزائر على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكدت أن الناخبين المصريين حرصوا على المشاركة في الانتخابات رغم تراجع الكثافة في اليوم الثالث عن اليومين الأول والثاني، حتى موعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأكد الناخبون شبابا وشيوخا ونساء حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي.

4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».