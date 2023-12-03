تعليق مثير من إبراهيم فايق علي هدف شيكابالا

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي هدف شيكابالا الثالث أمام سوار الغيني في الكونفدرالية .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" شيكابوووم بووووووم ".



احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، بهدفه في شباك سوار الغيني، برقصة نصر غزة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب ستاد السلام، بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الدقيقة 30، هدف الزمالك الثاني في شباك سوار الغيني، بعدما سدد شيكابالا الكرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.