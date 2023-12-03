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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعضاء بعثة ناشئات الكرة الطائرة بنيجيريا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

حرص أفراد بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة لناشئات الكرة الطائرة، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج، في آخر أيام الاقتراع، وذلك بمقر سفارة مصر في نيجيريا؛ نظرا لتواجدهم هناك، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة المؤهلة لبطولة العالم، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  بمشاركة اللاعبات في الانتخابات، مؤكداً أهمية المشاركة السياسية للمواطنين في كافة مراحل العملية الانتخابية.

وأشار أشرف صبحي إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن مصري، ولا بد من استغلال هذا الحق في اختيار من يستطيع قيادة البلاد، والعبور بها إلى بر الأمان.

وأضاف "صبحي" أن اللاعبات قدمن نموذجاً رائعاً للشباب المصري في المشاركة السياسية، وهن مثال يحتذى به في الالتزام بالواجبات الوطنية.

وحرصت اللاعبات على المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن حقهن في اختيار رئيس الجمهورية، مؤكدات أن الانتخابات واجب وطني، وفرصة لاختيار من يستطيع قيادة البلاد إلى مستقبل مشرق.

وأعربت اللاعبات عن سعادتهن بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدات أهمية المشاركة السياسية في بناء مصر الحديثة.

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق الفوز بضربة البداية، أمس السبت، على نظيره النيجيري، صاحب الأرض بنتيجة 3 /0، كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بالبطولة.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد. 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا
بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بنيجيريا

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