أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية بالخارج تميزت بحالة من الزخم.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية بالخارج تميزت بحالة من الزخم.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المصريين بالخارج يدركون حجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، وهم على ارتباط بقضايا الداخل المصري".

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: "وعي المصريين أغلق الباب أمام محاولات التحريض"، موضحا: "الجاليات المصرية بالخارج بذلت مجهودات كبيرة جدا خلال الانتخابات الرئاسية".