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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: الاحتلال لن يستطيع الصمود في حرب المدن والعصابات

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب

قال النائب مصطفى بكري، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع تحقيق أي هدف منذ إطلاق عمليته العسكرية، رغم استمرار الحرب منذ أكثر من شهرين، وهذا واضح من فشله في احتلال قطاع غزة، أو القضاء على حركة حماس. 

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مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية تلحق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال في غزة

وتابع "مصطفى بكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المقاومة رغم كل ما يجري ما زالت تطلق الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعكس حالة من البطولة. 

وأشار إلى أن المقاومة القوية ترجح انتصار حركة حماس  بصورة تكتيكية، فحركة حماس  ما تزال تتحكم في قطاع غزة حتى الآن، حيث استطاعت المقاومة الفلسطينية ضرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهذا ما أدى لانسحاب الدبابات الإسرائيلية 200 متر من دير البلح.

ولفت مصطف بكري، إلى أن القضاء على حركة حماس أمر مستحيل، لأن حماس هي فكرة قائمة على المقاومة ضد الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال لن يستطيع أن يصمد في حرب المدن والعصابات، وخسائر الاحتلال لا يُفصح عنها.

وأشار إلى أن هناك آلافا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا بشكل بالغ، ولكن قيادة الجيش لا تريد الافصاح عن ذلك، خوفًا من حدوث تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاحتلال لن يستطيع الصمود، وهناك حالة من الرعب والفزع داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى العكس تمامًا هناك ثباتًا وصمودًا من قبل المقاومة،  مشيرًا إلى أن الحرب على الارض لمن تحسم لصالح الاحتلال، ولا خيار أمام الاحتلال سوى الجلوس على مائدة المفاوضات. 

وأضاف أن الحرب الآن تتوسع،  والضربات تجاه لبنان وسوريا تتصاعد، والاحتلال يضرب الآن داخل الجولان ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد كبير، كما أن هناك أكثر من 5 سفن ضربت قبالة سواحل اليمن بالقرب من باب المندب.

مصطفى بكري احتلال الاسرائيلي احتلال قطاع غزة استمرار الحرب إسرائيل الاحتلال في غزة الإعلامي نشأت الديهي

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