باحثة: المصريون في الخارج أثبتوا انتماءهم والحرص على أداء واجبهم الوطني

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية التصويت للمصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية، بدأت مساء الخميس، حيث هناك توقيتات زمنية مختلفة والتي بدأت في نيوزيلندا وأستراليا، ومن دول شرق ووسط آسيا ثم الدول العربية.





وأضافت رحمة حسن، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن أخر لجنة سيتم إغلاقها هي في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض السفارات في أمريكا اللاتينية، متابعة: شاهدنا إقبالا كبيرا من المصريين في سفارات دول الخليج على مدار الثلاث أيام.



ولفتت إلى أن المصريون في الخارج أثبتوا انتمائهم والحرص على أداء واجبهم الوطني على مدار الثلاث أيام التصويت، متابعة: بالرغ من من برودة الطقس في بعض الدول مختلفة، الإ أن الأهالي والأسر حرصوا على أصطحاب الأطفال والمرأة وكبار السن وذوي الهمم.



وأكملت: المشهد الحالي للانتخابات كان مختلف، بالإضافة إلى ظهور عنصر الشباب، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية هي 4 استحقاق انتخابي رئاسي للمصريين بالخارج.



ونوهت بأن أعلى نسبة مشاركة للمصريين في الخارج كان 318 ألف ناخب خلال عام 2014، حيث كانت بعد فترة حكم الإخوان، مما يعكس وعي المواطن المصري في أهمية استعادة الدولة الوطنية.



