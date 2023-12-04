عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: المصريون في الخارج أثبتوا انتماءهم والحرص على أداء واجبهم الوطني

صدى البلد

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية التصويت للمصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية، بدأت مساء الخميس، حيث هناك توقيتات زمنية مختلفة والتي بدأت في نيوزيلندا وأستراليا، ومن دول شرق ووسط آسيا ثم الدول العربية.


وأضافت رحمة حسن، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن أخر لجنة سيتم إغلاقها هي في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض السفارات في أمريكا اللاتينية، متابعة: شاهدنا إقبالا كبيرا من المصريين في سفارات دول الخليج على مدار الثلاث أيام.

ولفتت إلى أن المصريون في الخارج أثبتوا انتمائهم والحرص على أداء واجبهم الوطني على مدار الثلاث أيام التصويت، متابعة: بالرغ من من برودة الطقس في بعض الدول مختلفة، الإ أن الأهالي والأسر حرصوا على أصطحاب الأطفال والمرأة وكبار السن وذوي الهمم.

وأكملت: المشهد الحالي للانتخابات كان مختلف، بالإضافة إلى ظهور عنصر الشباب، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية هي 4 استحقاق انتخابي رئاسي للمصريين بالخارج.

ونوهت بأن أعلى نسبة مشاركة للمصريين في الخارج كان 318 ألف ناخب خلال عام 2014، حيث كانت بعد فترة حكم الإخوان، مما يعكس وعي المواطن المصري في أهمية استعادة الدولة الوطنية.

 

انتخابات الرئاسة المصرية الولايات المتحدة الامريكية دول الخليج الانتخابات الرئاسية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ميدو يعلق على لافتة جمهور الزمالك في مواجهة سوار الغيني

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

إعلامي : الزمالك استحق الفوز و الجماهير بعثت رسائل في الإخلاص والتفاني

متي يجمع المواطن بين معاشين.. اعرف الإجابة بالمستندات المطلوبة

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة .. أسرارها وعجائب للذاكرين بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

بفستان ملفت.. رايا أبا راشد تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ