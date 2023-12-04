أخبار التعليم| إجازة لطلاب مدارس لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية.. تفعيل نظام التأمين الصحي بجامعة الإسماعيلية الأهلية.. وتسليم البطاقات لـ 3400 طالب

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تحرك عاجل من التعليم لمواجهة أزمة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب الابتدائي

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إطلاق ورشة العمل التخطيطية لبرامج تعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، بمحافظة الإسماعيلية.

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية ينظم دورة تدريبية لتعلم الإيطالية

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

تفعيل نظام التأمين الصحي بجامعة الإسماعيلية الأهلية.. وتسليم البطاقات لـ 3400 طالب

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تفعيل منظومة التأمين الصحي لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيراً إلى أنه تم عمل 3400 بطاقة تأمين صحي لطلاب الأهلية سيتم تسليمها للطلاب خلال هذا الأسبوع من خلال المنسقين وشئون الطلاب.

جامعة الفيوم: الكشف الطبي على 850 حالة بقرية زيد مركز أبشواي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع، قافلة شاملة ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، وأ.د لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

الرجل الذي جاء في سلام.. معرض مؤقت بمتحف الزعفران

يقام معرض مؤقت عن “إيمحتب”، تحت عنوان (الرجل الذي جاء في سلام)، في متحف الزعفران بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، والدكتورة نوال جابر القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة روان عادل مدير وحدة التدريب الميداني والعملي، والدكتورة دينا محسن نائب مدير الوحدة.

خبير: استحداث مناهج جديدة بالتعليم الفني بناء على طلب الصناعة

يعتبر التعليم الفني أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قوة العمل وتحسين اقتصاد البلاد لذا يجب أن يتعاون المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان توافق التخصصات والمهارات المقدمة من قبل التعليم الفني مع احتياجات السوق.

إجازة لطلاب مدارس لجان التصويت| قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن الانتخابات الرئاسية، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر عام 2023.

جامعة مدينة السادات تتابع حملة التبرع بالدم تضامنا مع الفلسطنيين بالطب البيطري

واصلت جامعة مدينة السادات اليوم الأحد،حملة التبرع بالدم بكلية الطب البيطري بالجامعة والتى جاءت بعنوان " نقطة دم تساوى حياة "، دعما وتضامنا مع الأشقاء الفلسطنيين وإيماناً بالدور الوطني التى تولى له الدولة المصرية إهتماما كبيراً بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا في غزة.

