حبس 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات في التجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات في التجمع الخامس

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (6 أشخاص لـ "5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (2) بكرة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبيعها لـ3 عملاء "سيىء النية – لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وتم العثور على المسروقات لديهم .

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .