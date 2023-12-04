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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| موسى: الرئيس أكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. الأرصاد تحذر من الطقس.. وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

صدى البلد

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر


قال الإعلامي أحمد موسي، إن التحديات التي تواجهه الدولة المصرية الفترة الماضية بالإضافة الي مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال في كل وقت.
 


هتسمعوا أخبار حلوة قريب.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين| فيديو


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفذ مشروعات خدمية لم يتم الإعلان عنها، موضحا: “الفترة المقبلة هنسمع أخبار كويسة”.



الملك السابق فؤاد الثاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة السويسرية
وأفادت إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها ان  الملك السابق فؤاد الثاني أدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية.



مصطفى بكري: مقبلون على تصعيد إسرائيلي في الضفة ولبنان وسوريا والعراق


أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الخطر الأكبر حاليا، هو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في ظل الصراع في قطاع غزة.



متابعيني كلهم حلال و«الشللية بتحكم»| رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل رسالتها الغاضبة
كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، تفاصيل رسالتها الغاضبة عن الوسط الفني، قائلة: «الموهبة حاليًا يمكن شراؤها بالفلوس، وهم أشخاص لديهم العديد من المتابعين وقدموا محتوى للمراهقين الذي يحبون المحتوى الخفيف، وفجأة يصبح لديه ملايين المتابعين معظمهم أكونتات مزيفة، فضلًا عن دفعهم مبالغ كبيرة لأشخاص يعملوا في السوشيال ميديا لجلب أكونتات مزيفة لعمل ملايين المتابعين".


الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو
تحدث أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة.
بكلمات مؤثرة..أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم
كشف الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، في حادث تصادم خلال الساعات الماضية.


بفيديو من موقع الحادث.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان القدير أشرف عبد الغفور ، الذي توفي مساء اليوم، إثر حادث سير بمنطقة الشيخ زايد، قائلة: "خبر مؤسف وحزين صدم الجميع.. في حادث سير صعب ومؤلم".

مسلسلاته قفلت شوارع.. عمرو أديب ناعيا أشرف عبد الغفور: ظاهرة فنية لا تتكرر


نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء اليوم إثر حادث سير، قائلا: "يجب أن أعزي في فقدان فنان عظيم، هو الفنان أشرف عبد الغفور، رحمه الله، وبنعي بكل حزن، الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث".


نوه قاسم تضرب.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كشف الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن بداية من غدا تبدأ نوة قاسم.

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