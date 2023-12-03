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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ابراهيم لطفي يدعو للمشاركة فى الأنشطة الطلابية ويؤكد على دورها الكبير

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، انه قد تم اليوم تنظيم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية، وأن هذا يتم برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ومتابعة الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

واوضح لطفي أن الأنشطة الطلابية لها عائد هام على الطلاب فهي  تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية. 

وأضاف أن الأنشطة الطلابية تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

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ومن جانبه قال وكيل الكلية أن الأنشطة الطلابية تلعب دورا هاما فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث يتضمن مهرجان الأسر الطلابية العديد من المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة التى تساهم فى تبادل الخبرات 

بدأ المهرجان بالترحيب بالساده الحضور ثم عرض عدة فقرات خلال المهرجان تم عرض الأعمال الخاصة بالطلاب من (رسومات وأشغال يدوية ومشروعات صغيرة ، مشاريع علمية مختلفة.

عقدت فعاليات المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية بحضور الدكتور محمود مغاوري منسق الانشطة الطلابية ، والأستاذ ياسر السيد آمين الكلية ومتابعة هويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب ،والأستاذة شاما سيد مسئول النشاط ، وأسرة رعاية الشباببالكلية، الاخ الاكبر للاسرة احمد عادل ، والاخت الصغري للأسرة  و نائب رئيس الاتحاد اسراء سامي  ولجنة التحكيم الخاصة من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الدكتور محمد صبحي،الدكتور محمود سعيد ، الدكتور احمد عواد ، الاستاذ ايهاب العشري ، الاستاذ احمد عبدالله ، الاستاذة نشوي السيد ، الاستاذة مروة حسن ، الاستاذة امل السيد ).

جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية الانشطة الطلابية الروابط الإنسانية المجتمع سواء داخل الجامعة

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