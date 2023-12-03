استشاري مناخ بالأمم المتحدة: أمريكا عارضت بشدة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، واستشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي جرى الإعلان عنه في قمة cop28 المنعقدة في الإمارات كان احد المخرجات المنتظرة من cop27.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "في مثل هذه المؤتمرات اتخذت منحى جديدا بالإعلان عن هذا الأمر في بداية المؤتمر ولم تنتظر انتهاء الفعاليات".

وتابع: "الإمارات تعهدت بدفع مبلغ قدره 100 مليون دولار لتفعيل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار وحذت ألمانيا حذوها، أما الولايات المتحدة فقد أعلنت أنها ستدفع 17.5 ملايين دولار مقابل 10 مليون دولار لليابان".

وأكد ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أشد معارضي الصندوق، بزعم ان هناك العديد من الصناديق التي يمكنها أداء مثل هذه الوظيفة ولا داعٍ لإنشاء صندوق جديد.

