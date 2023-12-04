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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفره عمقها 6 أمتار.. حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الاحمر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في الدرب الاحمر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط رجال الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالدرب الأحمر.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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