إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في نواكشوط

أغلقت السفارة المصرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط صناديق الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد إدلاء أبناء الجالية المصرية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

عمليات الاقتراع

وقال السفير المصري في نواكشوط خالد يوسف إن عمليات الاقتراع جرت في أجواء هادئة، مؤكدًا أن الانتخابات شهدت إقبالا ملحوظا من قِبل الجالية المصرية، بما يظهر التزام أبناء الجالية بأداء واجبهم الوطني.

وأشاد السفير المصري بحسن تعاون السلطات الأمنية الموريتانية التي وفرت كافة الإمكانيات للتعاون مع السفارة لإنجاح وتأمين العملية الانتخابية.

