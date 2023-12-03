فتوح باق في الزمالك.. ناقد رياضي يحسم انتقال نجم الفريق الأبيض

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على فوز الزمالك اليوم أمام سوار الغنيني في بطولة الكونفدرالية، وحقيقة استمرار فتوح مع الزمالك.

وكتب الدرديري، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "الزمالك يهزم أكاديمية سولار 4/ صفر، ويتصدر المجموعة الثانية في الكونفدرالية.. وفتوح في الزمالك".

يذكر أن أحمد فتوح ينفذ حاليا عقوبة الإيقاف لمدة شهر؛ بعد قرار إدارة النادي، على خلفية مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة زد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

والتقى الزمالك، نظيره، سوار الغيني، في التاسعة من مساءً اليوم على ملعب السلام الدولي، ضمن الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية.