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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين في واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالتجمع الخامس

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالتجمع الخامس ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالتجمع الخامس حيث تمكنوا من ضبط مرتكبى الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشاده كلامية بين أحد الأشخاص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى وقاموا بإصطحابه داخل السيارة التى يستقلوها ولاذوا بالفرار ، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها " تم التحفظ عليها ".

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة ملك مهندس كهرباء مقيم بمحافظة البحيرة .

وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه لديوان القسم وبسؤاله أفاد بقيام المتهمين بإصطحابه لمنطقه غير معلومة لديه وإحتجازه لمدة ساعة وعقب ذلك قاموا بتركه بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص من بينهم "مالك السيارة مرتكبة الواقعة" مقيمين بمحافظة الإسكندرية .


وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء "مقهى" إلا أنه قام بالإستيلاء عليها وتهرب منهم فقاموا بالإتفاق على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالى وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية .

وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأفاد أنه بسبب تعثره مالياً عجز عن الوفاء بإلتزامه تجاه المتهمين وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية تحصله على المبلغ المالى و عدم رده ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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