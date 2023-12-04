زهران: لهذا السبب.. لم تتوحد المعارضة على مرشح واحد للتيار المدني

رد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح الرئاسي على الانتقادات الموجهة للمعارضة لعدم توافقها على مرشح واحد ودعمه لوجستيا وماليا وتنظيميا على الأرض وتوحيد الجهود قائلاً: "كنت أتمنى ذلك ولكن لم يحدث وأنا شخصياً متفهم موقف الناس التي رفضت المشاركة رغم عدم موافقتي عليه وأخدت موقف مختلف لكن في نفس الوقت متفهم مخاوفهم وقلقهم وتحفظاتهم وحسابتهم ".



وأكد في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "شاشة ON": أنه لا يوجد أحد من أحزاب أو تيار المعارضة ضد ترشحه ولكن هناك من دعمه بالتزكية في النواب وهم أحزاب العدل والإصلاح والتنمية".



وتابع: "وهناك عناصر وقيادات داخل أحزاب أخرى دعمتنا بأشكال أخرى في المواقف والمؤتمرات وغيرها لوجستياً حتى الظهور في المؤتمرات".

ولفت إلى أنه لم يحدث بينه وبين أي تيار أو حزب معارض أي نوع من أنواع التراشق قائلاً : "كل يوم ناس بتنضم لنا ولازم نقر أن الحركة المدنية وتيارات المعارضة ليست منتمية لتيار واحد والحركة المدنية عملت حاجة أشبه بمعجزة بتقديم أوراق مختلفة ضمن أروقة الحوار الوطني والتي صيغت في شكل كتاب تم الاعتماد عليه في صياغة برنامج الحزب".



وشدد على أن حزبه ليس في معزل عن الحركة المدنية الديموقراطية بشكل عام حيث أن الاختلافات بين تيارات المعارضة المدنية قد تحدث في المجال الاقتصادي، ولكن الجميع متوافق على فكرة البناء السياسي لدولة ديموقراطية حديثة هناك اتفاق بين أحزاب المعارضة المصرية على اختلافها ".



وكشف أن قوام حملته بضعة مئات بين الهيكل المركزي والمحافظات ومعظمهم من جسم الحزب أو من أحزاب شقيقة والبعض متطوعين.