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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سفيرنا بالإمارات: احتشاد المصريين أمام مقار لجان الانتخابات يعكس وعيهم بأهمية المشاركة

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

استقبل السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفدا من حزب مصر أكتوبر، ضم المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد ومحمد سباعي وهانيا العراقي ونورا العراقي  من الأمانة المركزي وعد من ممثلي شباب وأمانات الحزب، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وتفقدا معا مقار لجان انتخابات المصريين بسفارة مصر بدبي.

المصريين بالخارج أبهروا العالم 

ورحب السفير، بوفد حزب مصر أكتوبر، مؤكدا أن المصريين بالخارج أبهروا العالم بإقبالهم الكبير على مقار اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية من أجل صناعة مستقبل وطنهم.


وحرص وفد حزب مصر أكتوبر، على مقابلة أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات، مشيدين باحتشادهم أمام مقار لجان الانتخابات، والذي يعكس وعيهم وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الهام، حيث اصطفوا جميعا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية في مشهد حضاري يؤكد حرصهم على أداء واجبهم الوطني.


وأكد الحزب أن هذا المشهد الحضاري هو المتوقع دائما من المصريين الوطنيين المحبين لبلدهم، والمدركين لم يدور حولنا فى العالم الخارجي، مجددين دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة فى الانتخابات الرئاسية.

ودعا الوفد المصريين بجمهورية مصر العربية، بالنزول والمشاركة فى هذا العرس الانتخابي لتكتمل الصورة ويكتمل المشوار، موضحين أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على مواصلة ما بدأه من انجازات .

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