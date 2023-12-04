نورعودة: الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف الإسرائيلي المستمر

كشفت نور عودة الكاتبة السياسية من رام الله، أخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم الحرب ضد المواطنين والشعب الفلسطيني.

وأضافت نور عودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نقبل بترك بلادنا، متابعة أن التهجير كلام فارغ وغير مقبول الخروج من أرضنا.

وتابعت نور عودة الكاتبة السياسية من رام الله، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني وحشي ومستمر بقوة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف الإسرائيلي المستمر.