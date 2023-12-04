سامر السنجلاوي: لهذه الأسباب ضربت إسرا ئيل غـ ـزة وليس طهران

كشف الباحث بالشؤون الإسرائيلية سامر السنجلاوي، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال سامر السنجلاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، إن لدى إسرائيل نقاط ضعف كبيرة وليست كما تسوق لنفسها بأنها قوة كبيرة، ولهذا السبب لا تجرؤ على ضرب إيران وتضرب قطاع غزة.



وأضاف الباحث بالشؤون الإسرائيلية سامر السنجلاوي، أن الحرب على قطاع غزة تخبط انتقامي لا قيمة له سياسيا ولا عسكريا، مستدركا أن المظاهرات تملأ شوارع إسرائيل حاليا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

