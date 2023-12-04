إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على الأهلي مكافأة للاعبين

أكد إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق الزمالك للشباب مواليد 2003، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، في قمة الشباب والفوز مكافأة للاعبين على الفترة الماضية.

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أملك لاعبين قادرة على التواجد مع الفريق الأول، ونملك ذخيرة كبيرة لتدعيم الفريق الأول مستقبلًا".

وأضاف إبراهيم صلاح: "تصدى معاذ حارس مرمى الفريق لركلة جزاء في الشوط الأول، كان نقطة تحول في المباراة وتحقيق الفوز والتصدر بفارق 3 نقاط".

وكان قد فاز الزمالك على نظيره الأهلي (2-1) في قمة بطولة دوري الجمهورية مواليد 2003.

وانطلقت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي الأبيض، بحلول الثانية والنصف عصر يوم الأحد.

و الزمالك بعد فوزه على الأهلي اصبح فى صدارة دوري الجمهورية 2003، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة وتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب.