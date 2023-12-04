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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: كولر لعب بالتشكيل الأمثل في لقاء يانج أفريكانز ونحتاج لمهاجم صبور

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر أهدر العديد من الفرص أمام يانج افريكانز وكان قادرا على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر كان موفق وأدار اللقاء بشكل جيد، واختار التشكيل الأنسب، وكانت التغييرات جيدة بدءا من إمام عاشور الذي خرج بين شوطي اللقاء.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كولر دفع بلاعبين في الشوط الثاني صنعوا عدة فرص حقيقية أمام المرمى، ونتيجة التعادل ليست سيئة خارج الأرض وأفضل من الخسارة من أجل تجميع النقاط والصعود كأول أو ثاني، ومواجهة شباب بلوزداد ثم مونديال الأندية سيظهر الفريق بشكل مغاير".

وأضاف: "كولر لعب بالتشكيل الأمثل في لقاء الأهلي ويانج أفريكانز، لكن هناك بعض اللاعبين بعيدين عن حالة التوفيق، وإمام عاشور لم يكن في أفضل مستواه ولم يقدم الدور الدفاعي المطلوب وكذلك ليس له دور هجومي، وطاهر محمد وكريم فؤاد قدما مستوى جيد، ويجب الإشادة بقرار مدرب الأهلي بمشاركة طاهر في مركز المهاجم رغم اضاعة فرصة محققة قبل نهاية اللقاء".

وأكمل: "الفرص المهدرة أمام يانج أفريكانز، أكدت حاجة الأهلي لمهاجم (صبور) يستغل الفرص ويستطيع التسجيل بهدوء، بعدما شاهدت لعبة حسين الشحات وباقي الأهداف المحققة التي لم تُسجل في المباراة بسبب الابتعاد عن الصبر وحالة عدم التركيز، وهناك حالة استعجال بسبب النتائج الأخيرة".

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