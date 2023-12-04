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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك أمام سوار: مبدأ العائلة الأهم

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أن إدارة الأبيض نجحت في إدارة ملف الكرة بالنادي خلال الفترة الحالية.


وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معتمد جمال لعب السهل، أصعب شيء في الكرة أن تلعب السهل، تلعب بتوازن، وتقوم بإراحة اللاعبين عند ضمان النتيجة.. هي أمور بسيطة ولكن تنفيذها ليس سهلًا".


وأضاف: "إدارة الزمالك أدارت الملف بشكل جيد.. الزمالك في بداية العودة للطريق الصحيح.. الزمالك كان رايح في سكة غلط.. أوسوريو رحل في الوقت المناسب، وتمت تسوية مستحقاته دون قضايا".


وتابع: "تعيين معتمد جمال والإصرار عليه في هذا الوقت، هو قرار سليم بنسبة 100%، الزمالك يحتاج للوقت من أجل العودة للطريق الصحيح، وألا تنخدع الجماهير".


وأكمل: "حالة الزمالك الطبيعية أن يكون منافس قوي على جميع البطولات في جميع الألعاب
وأتم حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الزمالك وأولاده لن يقفوا صامتين أمام مرحلة أن يكون النادي منافسًا فقط، وألا يُتوج بالألقاب.. الزمالك سيظل ناديًا عظيمًا بفضل جماهيره وأولاده، مبدأ العائلة الأهم والكل ملتف حاليا حول النادي"

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