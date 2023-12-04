زهران: حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين خلال خمس سنوات.. فيديو

قال المرشح الرئاسي فريد زهران: "حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين بعد إنعاش الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات.



وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :: " طبعا.. الآن أنا مع دعم برامج الحماية الاجتماعية.. لكن الاستمرار في “برامج الحماية الاقتصادية معناها فشل الاقتصاد.. إنجلترا كان فيها برامج حماية اجتماعية أيام الحرب العالمية التانية.. لما خلصت الحرب والاقتصاد استعاد عافيته وبقى قوي معادش فيه ضرورة لبطاقة التموين.. الفكرة إني مش بعبد بطاقة التموين.. بالعكس الآن محتاجين برامج دعم الحماية الاجتماعية وزيادة السلع التموينية”.



وعقبت الحديدي قائلة : " لكن ده هيزود عجز الموازنة؟ ليرد : " زيادة الموارد المالية من البنود الأخرى اللي أنا بقولها، ممكنة.. إحنا معندناش مشكلة فلوس، عندنا مشكلة رب بيت بيروح كل يوم معاه 300 أو 400 جنيه، فهو وراجع يروح يتعشى مع أصحابه ويصرف منهم 200 ويدي لبيته 200 فطبعا هتبقى حالته كرب.. المشكلة بنصرف فلوسنا في إيه مش إننا معندناش فلوس.