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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف سيتعامل فريد زهران مع البرلمان الحالي حال فوزه بالرئاسة؟

فريد زهران
فريد زهران

أجاب  المرشح الرئاسي   فريد زهران على سؤال الاعلامية لميس الحديدي   كيف ستتعامل مع البرلمان حال فوزك في الانتخابات ؟ ليرد قائلاً : " البرلمان في مصر جزء رئيسي من مشكلته إن النواب عليهم ضغوط.. مش مطلقي السراح، لم يتم اختيارهم ولا إدارتهم بصورة ديمقراطية.. أنا في رأيي الشخصي إن تتم الانتخابات في مواعيدها والبرلمان يكمل."

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لتقاطعه الحديدي   متسائلة : “ البرلمان ممكن يوقفلك حاجات كتيرة.؟ ليعقب في  لقاء   عبر     برنامج  “ كلمة أخيرة“ الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ”ON”: “أكيد هيكمل مفيش حاجة تمنعه إنه يكمل، أنا بتكلم إزاي هتتعامل معاه، ممكن يجي واحد ميوافقش على حكومتك، وممكن يوقفلك قوانين”، متابعاً: “يسهل التعامل مع البرلمان الحالي بتركيبته الحالية مفيش مشكلة”.


ووجهت الحديدي، سؤالا: الدستور بيقول إنك يجوز لك تعيين نائب رئيس، هل بتفكر في حد يكون نائب رئيس؟ ليرد : وارد  بس مقولتش حد بعينه"، لتقاطعه الحديدي: “مفيش وارد أكيد وأنت بتفكر بتحط ورقة للترشح هتقول هعمل كذا”، ليرد: "أنتي ليه متخيلة إني عندي إجابة ومخبيها عليكي".


وردت الحديدي: "ازاي مفكرتش لا في رئيس وزراء ولا نائب رئيس ولا حكومة، ولا هتعمل إيه في البرلمان، كل ده مفكرتش فيه؟.. ليرد زهران: “لا ينبغي أن نعبر النهر قبل الوصول إلى القنطرة.. إحنا في مراحل معينة من العمل، ومينفعش الناس تقعد تعمل مخطط في الهواء وهي لسه موصلتش للحظة اللي موصلتش ليها”.
 

وعقبت الحديدي: “ممكن أقولك إن دي مشكلة الأحزاب في مصر عموما.. الأحزاب في مصر بتقول إن فيه تضييق وده حقيقي لكنها لا تخطط للمستقبل وهو ده المشهد اللي قدامنا”.


ليرد: "لا الأحزاب ممنوعة عن العمل والنشاط من سنة 54 رجعت للعمل والنشاط تاني في صورة منابر داخل الاتحاد الاشتراكي، والأحزاب محاصرة فيه تضييق عليها، وبالتالي مش في المستوى اللي أنتي بتأمليه.. اللي بتأمليه ده أنا بحاول أعمله، فيه فرق بين إني أشوفه مش معمول ف أعيط وبين إني أحاول أعمله.. وده اللي بحاول أعمله.


وتسائل : "  هل إحنا كحزب كنا في قدر من الجاهزية وقت الترشح.. أكيد لا.. بس إيه ردنا على ده؟ بعض الناس اعترضت إننا مش جيدين بما يكفي.. لكن لو قعدنا ومتكلمناش مش هتحصل حاجة.. الانتخابات القادمة هيبقى الوضع أفضل وإحنا خضنا التجربة دي فبقينا أكثر استيعابا وقدرة والعملية بنائية.. بناء مجال سياسي في مصر والوصول لانتخابات نزيهة مثلى دي عملية تراكمية مقطعناش فيها شوط طويل".

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