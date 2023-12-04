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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس شباب الزمالك : الفوز على الأهلي في القمة طبيعي.. وعواد يدعمني دائما

معاذ علاء حارس مرمى
معاذ علاء حارس مرمى نادي الزمالك

أكد معاذ علاء، حارس مرمى نادي الزمالك أن ركلة الجزاء التي تصدى لها في مباراة الأهلي بدوري الجمهورية، ساهمت في تحقيق الانتصار لفريقه بهدفين مقابل هدف.


وقال معاذ علاء في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "كان مكسب مهم، نظرًا لتساوي الفريقين في النقاط".


وأضاف: "تصديت لركلة جزاء في الشوط الأول كان ستحول مسار المباراة.. أشكر الجهاز الفني واللاعبين، وأشكر كذلك الجهاز الفني للفريق الأول الذي أتدرب معه يوميًا".


وتابع: "فوز الزمالك هو الطبيعي، لأننا نبحث عن الفوز في جميع المباريات، وإن شاء الله نتوج بلقب دوري الجمهورية".


وأكمل: "أشكر الجهاز الفني للفريق الأول، الذين يروا أن لي مستقبل معهم، وأتدرب معهم تدريبات إضافية، وأحصل على الدعم منهم، وإن شاء الله أرد لهم الجميل".


وواصل: "طموحي هو التصعيد للفريق الأول، وتواجدي مع فريق الشباب يمنحني فرصة لإثبات نفسي".


وأردف: "محمود عواد يتحدث معي دائمًا، كي أصحح الأخطاء، وأشكره دائمًا على الثقة والدفعة التي يمنحها لي، هو من أكبر الحراس في مصر".


وتابع: "مكسب ثالث على التوالي، فزنا على فيوتشر ودخلنا في المنافسة، وإن شاء الله سنتوج بالدوري، وفي الكونفدرالية نحقق نتائج جيدة أيضًا".


وأتم حمزة علاء تصريحاته قائلًا: "التدريب مع الفريق الأول يمنحني ثقة كبيرة، يكون لدي ثقة في مباريات الشباب مثل مواجهات الأهلي، واليوم جميع اللاعبين باركوا لي بعد الفوز على الأهلي".

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