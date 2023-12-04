اتحاد الكرة يعتمد صرف جزء من مستحقات الحكام

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اتحاد الكرة اعتمد شيكات صرف جزء من مستحقات الحكام المتأخرة خلال هذا الأسبوع.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وصلت شحنة ملابس الحكام خلال الساعات الماضية، وتم تأجيل معسكر الحكام تحت إشراف بيريرا للأسبوع المقبل".

وأضاف أمير هشام: "بيريرا عمل دورة تدريبية باللغة الإنجليزية في مقر الاتحاد المصري، والدورة كانت باشتراك رمزي عن الحصة التدريبية الواحدة، وهو أمر غريب".

واختتم: "بيريرا أخطر محمد الحنفي ومحمد الصباحي، بوجود اختبارات جديدة لهم بداية يناير المقبل، بعدما رسبوا في الاختبارات الأخيرة".