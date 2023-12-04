نجم الزمالك السابق: شخصية بيراميدز «يوم فوق ويوم تحت»

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن نادي بيراميدز يعيش حالة من التذبذب، وذلك بعد الهزيمة أمام نواذيبو الموريتاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "بيراميدز يوم فوق ويوم تحت.. هذه هي شخصيتهم، حتى في الدوري".

وأضاف: "السبب في ذلك هو اللاعبين والجهاز الفني.. الإدارة وفرت كل شيء.. مباراة نواذيبو هي أهم 3 نقاط في المجموعة، في ظل وجود مازيمبي وصن داونز".

وتابع: "بيراميدز موقفه في المجموعة سيتأزم بسبب هذه المباراة.. يجب أن يكون هناك ثبات في مستوى الفريق بجميع المباريات".

وأتم: "يجب على باتشيكو تثيبت التشكيل.. هذا يسبب أزمة داخل الفريق، وهذه كانت نفس أزمة أوسوريو مع الزمالك".