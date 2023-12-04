أحمد حمدي خارج حسابات الأهلي ويقترب من بيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي السابق، خارج حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر لم يطلب ضم حمدي، واللاعب أصبح قريبا بشكل كبير للغاية، من الانضمام إلى صفوف بيراميدز، بالميركاتو الشتوي".

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.