اجتماع بين الخطيب ومرتجي وبيبو بسبب كأس العالم للأندية.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اجتماعا سوف يتم عقده اليوم الإثنين بين خالد مرتجي وخالد بيبو مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي لبحث بعض الملفات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع سوف يشهد الترتيب للسفر إلى نهائيات كأس العالم للأندية وقائمة الفريق وغيرها من الملفات".

ويخوض الأهلي أول مباراة له في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل؛ إذ سينتظر الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر ذاته.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومسئولي الأهلي السفر مباشرة من السعودية عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري إلى الإمارات مباشرة لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.