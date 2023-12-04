مدرب نواذيبو: لاعبونا نفذوا خطة مباراة بيراميدز كما يجب

أكد أريتز لوبيز جاراي، المدير الفني لنادي نواذيبو الموريتاني أن فريقه استعد لمواجهة بيراميدز خلال 6 مواجهات.

وقال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "نحن نعرف أننا نلعب أمام فريق جيد، وبه عدد جيد من اللاعبين، ولديهم خبرة كبيرة، وباتشيكو مدرب جيد جدًا، ولكن استعدينا يومًا بعد يوم خلال المباريات الأخيرة".

وأضاف: "تدربنا على خطة مباراة بيراميدز خلال 6 مباريات سابقة، وبدأنا المباراة بتسجيل هدف، وأضعنا هدفًا آخر، وبعد ذلك نجحنا أن يكون دفاعنا جيدا، ونعتمد على الهجمات المرتدة".

وأتم مدرب نواذيبو تصريحاته قائلًا: "اللاعبون نفذوا الخطة كما يجب، ونجحنا في تحقيق فوز على فريق كبير للغاية مثل بيراميدز".