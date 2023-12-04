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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب نواذيبو: لاعبونا نفذوا خطة مباراة بيراميدز كما يجب

صدى البلد

أكد أريتز لوبيز جاراي، المدير الفني لنادي نواذيبو الموريتاني أن فريقه استعد لمواجهة بيراميدز خلال 6 مواجهات.

 

وقال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "نحن نعرف أننا نلعب أمام فريق جيد، وبه عدد جيد من اللاعبين، ولديهم خبرة كبيرة، وباتشيكو مدرب جيد جدًا، ولكن استعدينا يومًا بعد يوم خلال المباريات الأخيرة".

 

وأضاف: "تدربنا على خطة مباراة بيراميدز خلال 6 مباريات سابقة، وبدأنا المباراة بتسجيل هدف، وأضعنا هدفًا آخر، وبعد ذلك نجحنا أن يكون دفاعنا جيدا، ونعتمد على الهجمات المرتدة".

 

وأتم مدرب نواذيبو تصريحاته قائلًا: "اللاعبون نفذوا الخطة كما يجب، ونجحنا في تحقيق فوز على فريق كبير للغاية مثل بيراميدز".

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