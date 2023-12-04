مضرة للأندية.. ميدو يهاجم بطولة الدوري الإفريقي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي السابق الزمالك أن بطولة الدوري الإفريقي الممتاز مُضرة للأندية التي تشارك بها.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بطولة الدوري الإفريقي الممتاز مضرة.. هذا النسق من المباريات في بداية الموسم به مخاطرة كبيرة، في ظل ضغط المباريات والسفر".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا تكون المنافسة فيه تدريجية، لذا بطولة الدوري الإفريقي بطولة مضرة لجميع الأندية، وحتى الزمالك سيشارك بها الموسم القادم".

وتابع: "هذه البطولة لا تقوم على الأساس الرياضي، أي أنها الأندية لا تشارك بها على أساس ترتيبها في الدوري العام، لذا لماذا الأندية ستتنافس في الدوري، وهي لن تشارك في هذه البطولة".