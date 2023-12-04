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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تستعد لـ "الرئاسية" في 82 مركزا انتخابيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت التحضيرات لانتخابات الرئاسة في منطقة البحر الأحمر، حيث حددت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية 82 لجنة انتخابية لاستقبال الناخبين. تم تخصيص 6 لجان للمغتربين في مدن المحافظة، وذلك لتيسير مشاركتهم في الانتخابات التي انطلقت بالخارج وستبدأ في الداخل في العاشر من ديسمبر الحالي، وتستمر لمدة 3 أيام.

 

تجهيز المقار الانتخابية في 82 لجنة بمدن البحر الأحمر تم بالتعاون مع أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمنطقة. ويشمل ذلك مدن متنوعة مثل رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، حيث يبلغ عدد الناخبين بهذه المنطقة أكثر من 5 آلاف ناخب.

 

وتم تخصيص 6 لجان للمغتربين في المنطقة، وهي في مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب ومرسى علم، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية. ويُتوقع أن يصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في البحر الأحمر إلى حوالي 320 ألف ناخب وناخبة، بالإضافة إلى المغتربين العاملين في مجالات مختلفة كالسياحة والبترول والفوسفات ومناجم الذهب.

 

تأكيدت الأجهزة المعنية في البحر الأحمر على استعدادها التام للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أنجزت كافة الاستعدادات الضرورية، من تهيئة المقار الانتخابية في 82 لجنة و7 لجان عامة تسهل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع.

 

تلك الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان سير عملية الانتخابات بشكل فعّال وشفاف، وتشجيع المشاركة الواسعة من قبل الناخبين داخل وخارج البحر الأحمر في اختيار رئيسهم القادم.

 

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