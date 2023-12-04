تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، بدء تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تتضمن 4 أنواع من مرض السرطان ( سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم)، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

تفعل المبادرة في 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة بجميع الإدارات الصحية، وتقدم كافة خدمات المبادرة بالمجان لجميع المواطنين، علي أن تبدأ تقديم خدمات المبادرة في الوحدات الصحية ابتداء من يوم غد الإثنين 4 ديسمبر 2023 .

يشرف علي أعمال المبادرة الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة بسمة يحيى، منسق مبادرات بالمديرية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، علي توفير كافة سبل الدعم والامكانيات وتذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمنتفعين.