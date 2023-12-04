انتهاء تصويت المصريين بكندا في الانتخابات الرئاسية بسفارة أوتاوا وقنصلية مونتريال

انتهت، في الساعة التاسعة مساء أمس الأحد بتوقيت الساحل الشرقي في كندا، عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، سواء في السفارة المصرية في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال.



وشهد اليوم الثالث والأخير من التصويت توافد عدد كبير من المواطنين سواء المقيمين أو الزائرين للإدلاء بأصواتهم، حرصا منهم على ممارسة حقهم الدستوري في هذا الاستحقاق الهام.



ورغم الطقس البارد وبُعد المسافات بين المقاطعات الكندية، إلا أن أسر كاملة اصطحبت أطفالها وتوافدت على مقر السفارة في أوتاوا، ومعهم شباب المصريين من الجيل الثاني والثالث للإدلاء بأصواتهم.



وصوت المصريون المقيمون في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، بينما تجرى الانتخابات في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.