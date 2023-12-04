مصرع صغير أسفل عجلات جرار زراعي بسوهاج

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه أسفل الإطار الخلفي لجرار والده، حيث اختل توازنه وسقط أسفله، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفل سقط أسفل الإطار الخلفي لجرار والده.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'عياد ع.ر' 6 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'عاطف ع.ع.ع' 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء سيره بالجرار الزراعي خاصته بمحل إقامته وبرفقته نجله المذكور اختل توازنه وسقط أسفل الإطار الخلفي للجرار مما أدى إلى وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.