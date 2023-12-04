"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

تصدر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر) سابقًا يوضح مجموعة من الصحفيين في قطاع غزة وهما ينشدون أغنية تحفيزية تؤكد بقائهم بالبلاد متحدين كل الظروف ورغم كيد العدا مرددين "سوف نبقى هنا".

وضح مقطع الفيديو الذي التقط للصحفيين في خيمة المتابعة الصحفية الخاصة بهم في مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة مدى تضامن الصحفيين مع مواطني فلسطين وإصرارهم على البقاء بجوارهم وتوصيل آلامهم للعالم.

رغم كيد العدا.. سوف نبقى هنا

نشد الصحفيون أنغام أغنيتهم من قلب خيمتهم وذلك خلال تغطيتهم للحرب في قطاع غزة عقب إنتهاء الهدنة صباح يوم الجمعة الماضي، قائلين: سوف نبقى هنا.. كي يزول الألم.. سوف نحيا هنا.. سوف يحلو النغم.. سوف نبقى هنا.. كي يزول الألم .. سوف نحيا هنا.. سوف يحلو النغم.. موطني موطني.. موطني موطني.. موطني يا حما .. موطني موطني.. موطني موطني.. موطني يا أنا.. رغم كيد العدا.. رغم كل النقم.. سوف نسعى إلى .. أن تعم النعم.. سوف نرموا إلى.. رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.

رغم كيد العدا، رغم كل النقم…! https://t.co/bWIkzP0Rid — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) December 3, 2023

وتفاعل الكثير من المتابعين مع الفيديو فور نشره على موقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم "الله يثبتكم يارب" بينما قال آخر "سبحان الله رغم كل ما مررتم به وما تمرون به ما زلتم تشعلون الأمل في أعماقنا.. أنتم آية من آيات الله". بينما قال ثالث "شعب لا يهزم".