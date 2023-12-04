جيش الاحتلال: هاجمنا 200 هدف لحماس في غزة الليلة الماضية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم الليلة الماضية، نحو 200 هدف لحركة حماس في قطاع غزة، في نشاط للقوات البرية والقوات الجوية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما واسع النطاق في شمال قطاع غزة بالأسلحة الثقيلة.

وقال موقع "والا" العبري إن المنازل الواقعة في دائرة نصف قطرها 60 كيلومترًا من قطاع غزة اهتزت من شدة الهجمات.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على الدعم الأمريكي القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، لكنها أعربت عن قلق واشنطن من الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين” في الضفة الغربية.

كما كررت هاريس “أهمية التخطيط لليوم التالي لانتهاء القتال في غزة"، مشددة على التزام أمريكا بحل الدولتين.