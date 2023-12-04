عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية: انتهاء التصويت بالخارج في كل الدول.. والشعب المصري أبهر العالم

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، على مدار ثلاثة أيام، وتواصل العمل داخل الغرفة على مدار 24 ساعة، نظرا لأن مواعيد فتح اللجان الانتخابية وإغلاقها تكون بالتوقيت المحلي لكل دولة، حيث تفتح اللجان الانتخابية أعمالها في الساعة التاسعة صباحاً، وتغلق في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ورصدت الغرفة تصويت المصريين في كل الدول التي يجرى بها التصويت وهى 121 بواقع 137 سفارة وقنصلية.

وقد رصدت الغرفة على مدار الثلاثة أيام الآتي:
أولاً: احتشاد المصريين في الخارج مع أسرهم وأطفالهم منذ اليوم الأول في السفارات والقنصليات بشكل حضاري وديمقراطي.

ثانياً: وفرت السفارات والقنصليات كافة وسائل التسهيل على المواطنين المصريين لسهولة ويسر انتظام العملية الانتخابية.

ثالثاً: جاءت دول الخليج العربي وخاصة الكويت والسعودية والإمارات كأكثر الدول كثافة في التصويت، وزادت كثافة المشاركة في الدول الأوروبية خاصة في اليوم الثالث نظرا لكون الأحد إجازة أسبوعية.

رابعاً: صاحب عملية إدلاء المصريين بأصواتهم أجواء احتفالية وترديد الأغاني الوطنية في مشهد ديمقراطي أبهر العالم.

خامساً: لم ترصد غرفة العمليات المركزية مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، حيث انتظمت العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
هذا وقد انتهى التصويت في كافة دول العالم صباح اليوم، ويكون الفصل الأول من الانتخابات الرئاسية قد انتهى، في أجواء ديمقراطية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتليق بالشعب المصري العظيم.

وتعود غرفة العمليات المركزية للانعقاد للتجهيزات لمتابعة كافة اللجان الانتخابية في الداخل لضمان خروج الانتخابات الرئاسية بما يليق بمصر العظيمة ومكانتها التاريخية كأول حضارة في التاريخ.

غرفة العمليات المركزية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج اللجان الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ