تكدس على طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين بسبب الشبورة المائية الكثيفة

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي حالة من تكدس السيارات بسبب انعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية .

وقامت الإدارة العامة للمرور بإغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي وذلك بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة وحفاظا علي سلامة المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتجرى الإدارة عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق طرق العلمين الصحراوي بسبب انعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتجرى الإدارة عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

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