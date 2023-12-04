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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاش مايوه.. هلا السعيد تثير الجدل بأحدث ظهور

هلا السعيد
هلا السعيد

نشرت الفنانة هلا السعيد ، عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت هلا السعيد، في الصور بإطلالة جذابة مرتديه كاش مايوه بالون الابيض من امام البحر ونالت اعجاب الجميع.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهمابعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كماتشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

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