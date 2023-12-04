سقوط صاحب مخبز لاستيلائه على دقيق بلدي مدعم في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز سمنود ، استولى على 9 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.



وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز سمنود، من ضبط صاحب مخبز استولى على 9 أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.