كثافات أعلى كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق والمحاور

استعرضت دينا شرف مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم.

وقالت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنَّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه الى المهندسين.

أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما ظهرت كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من المظلات الى وسط المدينة فقد ظهرت كثافات مرورية لكنها بسيطة ومتقطعة.

أما المتجه الى المؤسسة فقد ظهرت سيولة مرورية فيما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

أما في محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي تمّ عملها أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل، كما أن فتح الطريق خفف من الضغط على المهندسين ومحور صفط.

أما محور 26 يوليو المتجه الى أكتوبر، يشهد سيولة مرورية، لكن المتجه إلى المهندسين، فقد ظهرت بعض الكثافات المرورية المعتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية، إذ تزداد تلك الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية، وباقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات.

