عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثل العالمى والمخرج تشارلز أوفيسر .. تفاصيل

صدى البلد

توفي المخرج والممثل تشارلز أوفيسر عن عمر يناهز 49 عامًا في منزله بمدينة تورونتو وذلك بسبب مضاعفات بعد إجرائه عملية زرع رئة في ديسمبر 2022 وفقا لما ذكره موقع "هوليوود ريبوتر".

وُلد تشارلز أوفيسر في أكتوبر 1975 في تورونتو ويعد  مخرجًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وكاتبًا، وممثلاً، ولاعب هوكي محترف. 

و درس في كلية أونتاريو للفنون والتصميم وقدم أول عمل إخراجي له بعنوان "When Morning Comes" عام 2000 وعُرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وفي عام 2008، قُدم فيلمه "Nurse.Fighter.Boy" في مهرجان تورونتو السينمائي وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان مانهايم-هايدلبرج السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة الجمهور لأفضل سينما عالمية وجائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير سينمائي في مهرجان ساراسوتا السينمائي.

تم تكريم أوفيسر من قبل مهرجان تورونتو للسينما السوداء على قناة X، حيث أشادوا بمسيرته المهنية وأعماله المؤثرة في صناعة السينما ورواية القصص وأعربوا عن أملهم في أن يستمر إرثه في إلهام الجميع.

وعلق المجلس الوطني للسينما في كندا على وفاة تشارلز أوفيسر قائلاً: "نحن نشعر بحزن عميق لفقداننا المخرج الكندي تشارلز أوفيسر ونعرب عن تعازينا لعائلته وأحبائه".

تشارلز أوفيسر المخرج والممثل تشارلز أوفيسر أخبار الفن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

ترشيحاتنا

أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ