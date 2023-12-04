وفاة الممثل العالمى والمخرج تشارلز أوفيسر .. تفاصيل

توفي المخرج والممثل تشارلز أوفيسر عن عمر يناهز 49 عامًا في منزله بمدينة تورونتو وذلك بسبب مضاعفات بعد إجرائه عملية زرع رئة في ديسمبر 2022 وفقا لما ذكره موقع "هوليوود ريبوتر".

وُلد تشارلز أوفيسر في أكتوبر 1975 في تورونتو ويعد مخرجًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وكاتبًا، وممثلاً، ولاعب هوكي محترف.

و درس في كلية أونتاريو للفنون والتصميم وقدم أول عمل إخراجي له بعنوان "When Morning Comes" عام 2000 وعُرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وفي عام 2008، قُدم فيلمه "Nurse.Fighter.Boy" في مهرجان تورونتو السينمائي وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان مانهايم-هايدلبرج السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة الجمهور لأفضل سينما عالمية وجائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير سينمائي في مهرجان ساراسوتا السينمائي.

تم تكريم أوفيسر من قبل مهرجان تورونتو للسينما السوداء على قناة X، حيث أشادوا بمسيرته المهنية وأعماله المؤثرة في صناعة السينما ورواية القصص وأعربوا عن أملهم في أن يستمر إرثه في إلهام الجميع.

وعلق المجلس الوطني للسينما في كندا على وفاة تشارلز أوفيسر قائلاً: "نحن نشعر بحزن عميق لفقداننا المخرج الكندي تشارلز أوفيسر ونعرب عن تعازينا لعائلته وأحبائه".